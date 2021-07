Dolly Parton: ’Ik begrijp Britneys gevoelens heel goed’

„Ik probeer me zo min mogelijk met anderen te bemoeien, omdat het zaken zijn die mij niet aangaan. Maar ik vind haar een geweldige artiest en een fantastische vrouw. Ik wens niets dan het beste voor haar”, aldus Dolly in de show Watch What Happens Live.

Toen de countrylegende als jonge artiest aan de weg timmerde, heeft zij vergelijkbare situaties meegemaakt. „Ik snap al die bizarre dingen die gebeuren wel. Ik was verwikkeld in een rechtszaak met countryzanger Porter Wagoner, met wie ik zeven jaar lang optrad als duo. Ik wilde solo verder en was al twee jaar langer gebleven dan van tevoren was afgesproken. Ik begrijp Britneys gevoelens heel goed en hoop echt dat alles goed komt voor haar.”

Wagoner klaagde de inmiddels 75-jarige Dolly destijds aan voor contractbreuk en uiteindelijk duurde het zes jaar voordat de zaak was afgerond.