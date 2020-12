Meghan geïnspireerd door liefdadigheid tijdens pandemie

„Door het hele land hebben mensen hun eigen behoeften opzij gezet om aan de gemeenschappelijke vraag te voldoen”, vertelt ze. „Voor veel families heeft de pandemie catastrofale gevolgen gehad.”

Meghan benadrukt dat het voor veel mensen een zware tijd is. „Maar we zagen ook het goede in de mens, in onze buren en in de gemeenschap. In iedereen die opstond voor anderen en in hen die niet wilden toekijken.”

Eerder gingen prins William en zijn vrouw Catherine het hele land door om mensen uit de voedselindustrie te bedanken voor hun inzet tijdens de crisis.