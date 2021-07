Zo strikte Allison Mack vrouwen voor sinistere sekssekte

Ⓒ Getty Images

Het was in 2018 groots nieuws. De zogenaamde zelfhulp-club NXIVM blijkt een bizarre sekssekte te zijn, waar vrouwen gebrandmerkt worden, gedwongen seks moeten hebben op ’oproepbasis’ en worden geslagen, uitgehongerd en gebrainwasht. Smallville-actrice Allison Mack is woensdag veroordeeld tot drie jaar celstraf en een boete van 20.000 dollar voor de rol die zij speelde in de cult.