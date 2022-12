’Meghan en Harry zullen als losers eindigen’

De invloedrijke Morgan – hij neemt nooit een blad voor de mond – is vanaf het begin dat ze in het leven van prins Harry kwam een verklaard tegenstander van de hertogin – die naar zijn inschatting „als C-actrice geen enkel besef heeft van een koninklijk leven en dus ook geen idee heeft van wat dat inhoudt en wat er van haar wordt verwacht”.

Uitgerekend híj leerde Meghan kennen toen zij hem vroeg haar wegwijs te maken in Londen, waar ze vakantie wilde vieren en mensen wilde leren kennen. Nadat zij eenmaal contact had gekregen met Harry, wat ook Piers Morgan pas later vernam, hoorde hij niets meer.

’Ze is een venijnig virus’

Ook naar aanleiding van Meghans uitspraken in de veelbesproken Netflix-documentaire reageert de opiniemaker fel: „Een paleismedewerker citerend noemt Meghan zichzelf ’een vreemd organisme dat de monarchie was binnengeslopen’. Ik zou zeggen: ze is meer een virus – en een venijnig ook. Maar mijn boosheid over haar cynische gezeur over de royals is nog niets vergeleken bij mijn mening over prins Harry.”

In zijn column in The Sun maakt Piers van zijn hart geen moordkuil: „Naar hem kijkend over zijn ’schreeuwende broer’, zijn vader neerzettend als een leugenaar en hem zelfs kritiek zien leveren op zijn oma, de grote, wijlen koningin Elizabeth II, allemaal omdat ’niemand hem hielp’, deed mijn maag omdraaien.

’Verwende halvegare’

Hoe kan deze verwende halvegare, die ooit zo trots was om zijn koningin en vaderland te dienen in het leger, beide zo verraden? In hun wereld is alleen kruiperige lof toegestaan. Alle kritiek, hoewel terecht, is ’racisme’ of ’pestgedrag’.”

De conclusie van Morgan – die met zijn Cristiano Ronaldo-interview onlangs veel stof deed opwaaien – laat niet lang op zich wachten: „Ze verspreiden eindeloze, giftige haat en brengen schade toe aan een instituut waar ze handig gebruik van maken. En dat terwijl ze het uitschelden, besmeuren en kleineren. Dat is laf, verraderlijk en verachtelijk. Meghan en Harry zullen uiteindelijk verliezen, want mensen die afgeven op hun eigen familie voor geldelijk gewin komen zelden als winnaars uit de bus – en eindigen als impopulaire losers.”