Museum spelt naam Gerard Ekdom verkeerd

„Heeft Museum Hilversum nou de naam van Gerard Ekdom verkeerd geschreven in de tentoonstelling van William Rutten?”, twittert bezoeker Anniek bij een foto waarop te zien is dat de naam Gerard Eckdom onder het portret hangt. Het levert haar reacties van Ekdom zelf, Rutten én het museum op.

„Echt??” is de reactie van de Radio 10-dj, compleet met een emoji die uit schrik zijn handen in z’n gezicht slaat. Rutten reageert gevat met „Dat is wel echtdom...” Het museum erkent de fout en belooft het goed te maken. „Sorry Gerard, passen we maandag direct aan. Er liggen gratis toegangskaarten voor jullie klaar!”

De foto is onderdeel van de eerste solotentoonstelling van William Rutten: Face It! Als celebrityfotograaf heeft Rutten veel wereldsterren voor zijn lens gehad, maar door zijn tv-bekendheid ontdekt hij zelf steeds meer de voor- en nadelen van ‘bekend zijn’. „We staren ongegeneerd naar iemand die bekend is in de media, maar waarom doen we dat eigenlijk?”, aldus Rutten. „Waarom proberen we contact te maken, praten mensen net te hard in de hoop dat de bekende persoon een reactie geeft en kijken we in veel gevallen op tegen zo’n persoon?”, vertelt de fotograaf over de tentoonstelling.

Rutten heeft voor Face It! 75 spraakmakende mannen voor zijn camera weten te krijgen, waaronder Youp van ‘t Hek, Geert Wilders, Rob de Nijs, Matthijs van Nieuwkerk, Herman van Veen en André van Duin.