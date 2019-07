Man bijt hond nu zeker terug op tv

De bekende rubrieken waaronder de Babbelbox en Hond aan tafel keren met het programma terug op televisie en online, onder begeleiding van de stem van Michael Abspoel. Van oorsprong is Man bijt hond een Vlaams tv-programma. In 1999 ging de Nederlandse versie van start, waarna het zestien jaar lang te zien was bij de NPO.

Directeur Televisie bij Talpa Network Marco Louwerens schrijft in een verklaring dat Man bijt hond voor SBS6 een ’bij uitstek geschikt programma is, omdat de zender midden in de maatschappij wil staan en het Nederland van nu wil laten zien’. Eerder werd al bekend dat er pilotafleveringen werden opgenomen, maar was het nog onzeker of het programma daadwerkelijk zou terugkeren.

Man bijt hond is vanaf 26 augustus dagelijks te zien om 19.30 uur. Het programma wordt een half uur later opgevolgd door de teruggekeerde klassieker Lingo.