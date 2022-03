Wolfgang Van Halen blij dat Kylie Jenner babynaam verandert

De realityster verwelkomde op 2 februari haar tweede kind en liet enkele dagen later weten dat zij en vriend Travis Scott het jongetje Wolf hadden genoemd. Maar maandag deelde ze in een Instagram bericht mee dat ze daar op terug zijn gekomen. „Even ter info, de naam van onze zoon is niet langer Wolf. We hadden gewoon niet het gevoel dat deze naam bij hem paste. Ik wilde dit even delen omdat ik de naam Wolf overal zie”, aldus de cosmetica-ondernemer.

Bekijk ook: Kylie Jenner en Travis Scott veranderen naam zoon

De tweet van Van Halen kon op heel wat likes rekenen, alhoewel sommige twitteraars hem in de comments ook wat plaagden, bijvoorbeeld door ’aan te kondigen’ dat Jenner het kind nu Van Halen heeft genoemd. De realityster heeft in werkelijkheid nog niet laten weten wat de nieuwe naam van haar kind is.

Wolfgang Van Halens moeder, actrice Valerie Bertinelli, lijkt in tegenstelling tot Kylie Jenner nog altijd erg tevreden met de naam van haar zoon. Op zowel Twitter als Instagram gebruikt Bertinelli de accountnaam @Wolfiesmom.