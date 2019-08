John Travolta trots op ernstig zieke vriendin Olivia Newton-John

Volgens John maakt Olivia, die eerder zei dat ze niet wil weten hoeveel tijd haar nog is gegeven, het naar omstandigheden goed. „Ze ziet er geweldig uit”, vertelt John aan Entertainment Tonight. „Ze ziet er niet anders dan een paar jaar geleden en ik ben enorm trots op haar.”

Vorig jaar spraken de twee, die geliefden Danny en Sandy speelden in de hitmusical, al over hun lange vriendschap. „Wanneer je zo’n groot succes meemaakt - dat je nooit meer hebt overtroffen - dan heb je een bijzondere band”, zei de acteur destijds. „Ik was er voor haar toen ze een kind kreeg, scheidde en haar zus verloor. Zij was er voor mij toen ik trouwde en kinderen kreeg. Het is geweldig dat we zoveel herinneringen delen.”

Olivia kampte in 1992 met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Dit keer werd er een tumor in haar ruggengraat aangetroffen.