Opnamemateriaal nieuw programma Herman den Blijker gestolen

De opnames vonden plaats bij restaurant Myrabelle in Amsterdam. Volgens Herman is rond 19 uur een tas met XD-schijven met opnamemateriaal gestolen, zo deelt hij in zijn Instagram Story. „Een hele tas met schijven... Waarom?! Ze hebben er niets aan!! Al dat werk van zoveel mensen voor niets geweest”, schrijft hij.

De gezichten van de daders - een man en een vrouw - zijn op beeld vastgelegd. De politie heeft die beelden inmiddels ook ontvangen. Volgens de programmamakers wordt er geen aangifte gedaan als de daders hun gestolen waar snel weer teruggeven.

Voor het programma Crisis in de Tent gaan Herman den Blijker en Annemarie van Gaal horecaondernemers helpen die door de coronacrisis op omvallen staan. Het programma is vanaf woensdag 26 augustus wekelijks te zien bij SBS6.