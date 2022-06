Cardi B kiest voor buikwandcorrectie na zwangerschap

„Die buik van mij mag wel even onder handen genomen worden. Het is niet rampzalig maar ik vind dat extra vel gewoon niet fijn. Ik ben wat zwaarder dan voorheen en daar voel ik me niet goed bij, dus daarom wil ik er vanaf komen”, aldus Cardi. Cardi beviel in september 2021 van haar zoon Wave, haar tweede kind dat ze deelt met haar echtgenoot Offset. De twee waren al de trotse ouders van dochter Kulture (3).

De rapper is ook druk met het realiseren van haar tweede studioalbum, dat ’ergens’ in het najaar moet uitkomen. Maar voordat dat gaat gebeuren wil Cardi weer strak in haar vel zitten en moet al het overtollige vel van haar lijf verwijderd zijn. „Ik ben er klaar mee. Het is niet goed voor mij om met meerdere dingen tegelijkertijd bezig te zijn, dus hup met die operatie en dan weer lekker zingen. Mensen zeggen weleens tegen me dat ik lui ben en moet gaan sporten, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik doe lekker ’what the fuck’ ik wil met mijn lichaam.”