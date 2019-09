Martien Meiland reageert op vertrek Carolien

In De Coen en Sander Show laat hij weten dat de media haar vertrek enorm heeft opgeblazen. „Ze moeten natuurlijk ergens over schrijven”, reageert hij. „En Caroline is lekker terug naar Nederland. En dat was haar beslissing. Dat moet je respecteren. Het zij zo.”

Martien ontkent dat er sprake van ruzie zou zijn. „We hebben helemaal geen ruzie. Nee hoor, helemaal niet. Het is mijn vriendin en dat zal altijd zo blijven.” Wel geeft hij toe dat het haar allemaal te veel is geworden. „Ze heeft natuurlijk keihard gewerkt. En mensen moeten niet vergeten dat we na die verbouwing van 100 dagen direct gasten gingen ontvangen.’

Ook zijn nominatie voor de Gouden Televizier-Ring komt ter sprake. „Wij zijn er nog steeds beduusd van dat we in de top 10 staan”, reageert hij. „Ik zou het al enig vinden als we bij de eerste drie zitten. Dat maak je maar één keer in je leven mee, dat je daar mag zitten. In die leuke kleding en die meiden gaan natuurlijk dan helemaal in gala…”