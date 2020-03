William Shatner weigert om ooit nog Captain Kirk te spelen

„Nee, ik denk dat Kirks verhaal nu toch wel helemaal verteld is”, antwoordde Shatner in een reactie. Later ging hij nog wat uitgebreider in op zijn statement om de rol van Captain Kirk niet meer op te pakken. „Ik doe niet aan cameo’s (...) Kirk overleed in Generations. Wat kan je daar verder nog mee?”

Shatner is als acteur het meest bekend van zijn rol als gezagvoerder van het Star Trek-schip Enterprise. Hij speelde het personage onder meer in drie televisieseizoenen en zeven bioscoopfilms.