Steden geen haast met inleveren bidbook ESF

De geïnteresseerde steden en regio's Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Maastricht/Limburg, Arnhem, Breda en Den Bosch moeten in dit bidbook de organisatie proberen te overtuigen dat ze het liedjesspektakel kunnen huisvesten. Ze worden onder meer beoordeeld op de beschikbare locatie, de capaciteit en technische faciliteiten, accommodatie, infrastructuur en bereikbaarheid. De voorstellen moeten uiterlijk 10 juli binnen zijn. De organisatie wil de naam van de gaststad in augustus bekendmaken.

Er waren in eerste instantie negen steden die zich hadden aangemeld. Leeuwarden trok zich als eerste terug vanwege de hoogte van het plafond van het WTC Expo. De locatie zou namelijk niet op tijd verhoogd kunnen worden. Den Haag liet donderdag weten toch geen bidbook in te leveren. De hofstad steunt nu Rotterdam als gaststad en wil graag randevenementen organiseren wanneer het daar plaatsvindt.

In mei streek het Eurovisiesongfestival neer in Tel Aviv. Vanwege de winst van Tilburger Duncan Laurence komt het songfestival volgend jaar naar Nederland. Nederland was vier keer eerder het decor van het evenement, zo vond het plaats in Hilversum (1958), in Amsterdam (1970) en in Den Haag (1976 en 1980).