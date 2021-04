Bilal Wahib kukelt na radioboycot uit top 10 van Top 40

Dat een nummer in een week tijd zo veel plaatsen vanaf de derde plek is gedaald, is zeldzaam. Dat gebeurde slechts met elf andere liedjes. Het laatst was dat in 2013; toen zakten Nick & Simon met hun nummer Julia naar de twaalfde plaats.

Het record is voor Ali B en André Hazes met Wij Houden Van Oranje in 2006. Dat liedje daalde vanwege het matige succes van het Nederlands elftal tijdens het WK voetbal in een week van plek 3 naar 32.

Radiostations als Qmusic, SLAM! en de NPO-zenders FunX en 3FM besloten vorige week om de muziek van Bilal te boycotten. De aanleiding was het Instagram-incident rondom Mocro Maffia-acteurs Wahib en Oussama Ahammoud, waarin Bilal een minderjarige jongen als misplaatste grap vroeg tegen betaling zijn geslachtsdeel te laten zien.