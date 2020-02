Prinses Eugenie blikt terug op ontmoeting Jack

„Deze Valentijnsdag wilde ik een oude maar goede foto van Jack en mij delen uit 2010: het jaar dat we elkaar hebben ontmoet”, schreef de 29-jarige Eugenie vrijdagavond bij een kiekje waarop de twee lachend in de camera kijken. De foto lijkt te zijn genomen tijdens een officieel evenement; het koppel chique is gekleed en de prinses draagt een hoed.

Eugenie en Jack trouwden in oktober 2018. Haar oudere zus Beatrice stapt in mei in het huwelijksbootje met Edoardo Mapelli Mozzi.