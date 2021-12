Linda de Mol vindt acteren ’diep in haar hart’ leuker dan presenteren

Toch is de keuze tussen acteren en presenteren niet snel gemaakt. Want hoewel ze van acteerwerk ontzettend kan genieten, is vooral de afwisseling fijn. „Als ik dan acht weken ’s ochtends om 06.15 uur op moet, dan denk ik ook wel: heerlijk om volgende week gewoon weer Miljoenenjacht te presenteren.”

Acteren is door de lange draaidagen – soms dertien uur – moeilijk te combineren met haar privéleven. „En als ik met presenteren weer in de camera kan kijken, wat absoluut niet mag met acteren, dan geniet ik daar ook weer heel erg van”, aldus De Mol.

Vanaf 2 januari is De Mol in een nieuwe thrillerserie op SBS6 te zien: Diepe gronden.