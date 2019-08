Lamar Odom is klaar met porno

Zijn vriendin Sabrina Parr zou hem daarbij steunen. De 32-jarige fitnessgoeroe voegt eraan toe dat het er sindsdien heel wat heter aan toegaat in hun slaapkamer. „Hij was seksverslaafd”, vertelt Sabrina. „Je kunt niet als seksverslaafde én porno kijken en een gezond leven hebben, samen met mij. Maar hij doet het fantastisch. Het heeft onze seksuele relatie verbeterd, omdat het nu alleen om ons tweeën gaat.”

De opmerkingen van het stel komen nadat de voormalige basketballer hun romance eerder deze maand bekendmaakte met een intieme foto op Instagram, waarbij de personal trainer bij hem op schoot zat.

Te ver

Lamar Odom was eerder getrouwd met Khloé Kardashian en scheidde in 2013 van haar na zeven jaar huwelijk. Pas in 2015 ondertekenden beiden de scheidingspapieren maar na een bijna fatale overdosis van Lamar, werd deze nog uitgesteld tot december 2016.

Lamar is open geweest over zijn drugs- en seksverslaving in zijn boek Darkness To Light, dat in mei werd gepubliceerd. Hierin bekende hij ook met tweeduizend vrouwen seks te hebben gehad. Hoewel hij het exacte aantal niet weet: „Er waren teveel strippers om te tellen.” Over het kijken van porno zei hij in het boek: „Ik ben door alle porno heen die er te zien is. Daardoor weet je dat je iets te ver bent gegaan.”