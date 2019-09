Monumentale kroegentocht

Heel bijzonder is bijvoorbeeld hotel-restaurant Bizar-Bazar, dat is gevestigd in een voormalige Lutherse kerk uit 1898. Ontwerper Ruud -Jan Kokke en kunstenares Petra Hartman hebben het godshuis omgetoverd in een sprookjesachtige 1001 nacht-sfeer.

Ook het statige 18de eeuwse pand van café De Staat is een bezoekje waard. Wist je dat vroeger hier de stadswaag gevestigd was, waar onder meer boter en kaas gewogen en eerlijke handel bevorderd werd?

Liefhebbers van de sierlijke Art Nouveau stijl kunnen hun hart ophalen bij Grand-café Metropole, waar tal van originele ornamenten en glas-in-loodramen bewaard zijn gebleven.

Diverse adressen in Arnhem, zaterdag 14/9 vanaf 11.00 uur, zondag 15/9 vanaf 11.30 uur.