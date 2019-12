Lolita-actrice Sue Lyon (73) overleden

Een vriend van Lyon, Phil Syracopoulos, laat weten aan the New York Times dat ze al een tijdje met gezondheidsproblemen kampte.

Kubrick strikte Lyon op haar veertiende voor de rol van Lolita die in de film ook veertien is. Het verhaal van de film, gebaseerd op de gelijknamige roman van de Russisch-Amerikaanse schrijver Vladimir Nabokov, gaat over een man van middelbare leeftijd die verliefd wordt op de tiener. Door met haar moeder te trouwen, probeert hij dichter bij haar te komen. De film uit 1962 was omstreden en werd in diverse landen gecensureerd.

Sue Lyon kreeg een Golden Globe voor haar vertolking.