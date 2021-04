André van Duin heeft 4 mei-toespraak al af

André twijfelde naar eigen zeggen geen moment toen hij werd gevraagd. „Het is natuurlijk een geweldige eer. Of het wordt je nooit gevraagd of één keer in je leven en in mijn geval één keer in m’n leven, dus ik dacht dat moet ik doen.”

De organisatie wilde „iemand die een breed publiek aanspreekt.” „Vorig jaar deed de koning het. Wie moet je dan nog vragen? Dan kom je bij mij terecht natuurlijk”, grapte André in de uitzending. „Ik heb het met liefde aanvaard. Het is natuurlijk heel spannend. Je staat daar op een vrijwel lege Dam maar ik kijk er toch wel naar uit.”

Eerder liet André al doorschemeren dat hij in zijn toespraak onder meer het coronavirus en de vrijheid van homoseksuele mensen aan bod wil laten komen.