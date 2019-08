Fans zijn woedend op Jackie Chan

De acteur, in Hongkong geboren, noemde de situatie ’droevig en deprimerend’ en zei dat hij hoopt dat er ’binnenkort weer vrede heerst’ in het semi-autonome systeem. „Hongkong en China zie ik beide als mijn thuis. China is mijn land, ik houd van mijn land en van mijn thuis”, vertelt de 65-jarige Chan in een interview met CGTN TV.

Hij legt uit dat hij een Chinese campagne steunt om de nationale vlag te beschermen, maar tegelijkertijd zijn liefde voor zijn vaderland Hongkong wilde benadrukken. „Bovenal wilde ik erheen om iedereen zijn stem te vertegenwoordigen”, legt hij zijn tweestrijd uit. „Ik vind dat veiligheid, stabiliteit en vrede hetzelfde zijn als frisse lucht. Je weet niet hoe waardevol het is tot je het niet meer hebt.”

Chans inmenging in de demonstraties wordt niet gewaardeerd op sociale media. De acteur wordt bestempeld als een ’schaamteloze man’ die ’gehaat wordt door Hongkong’.

Ook Disney is ongewild onderdeel geworden van de aanhoudende protesten in Hongkong. Nadat de Chinees-Amerikaanse actrice Liu Yifei zich op sociale media achter de politie in Hongkong schaarde, riepen demonstranten op tot een boycot van de aankomende live action-remake van de animatieklassieker Mulan, waarin de actrice de hoofdrol speelt.

De demonstraties zijn al verschillende keren uitgemond in gewelddadige confrontaties tussen betogers en de politie.