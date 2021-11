Verlegen Chris uit Hoensbroek is nu de prins in datingshow Prince Charming

Sterren

Adele in tranen na verrassing uit het publiek

Adele mag dan een van de grootste sterren der aarde zijn, ook de Britse zangeres is gewoon nog steeds van vlees en bloed. De superster, die met haar nieuwe album 30 weer helemaal terug is van weggeweest, kon tijdens opnames van de tv-special An Audience With Adele haar emoties, én tranen, niet bedwi...