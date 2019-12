French Montana heeft het ziekenhuis weer verlaten

De muzikant, die eigenlijk Karim Kharbouch heet, werd opgenomen met hartklachten en maagpijn. Hij lag een week op in intensive care, maar werd vorige week naar een andere afdeling gebracht. Wat er precies met de rapper aan de hand was, is niet duidelijk. Zijn klachten zouden naar verluidt komen door zijn drukke reisschema.

Hoewel French in het ziekenhuis lag, nam hij toch de tijd om een nieuw album uit te brengen. Zijn plaat Montana verscheen vrijdag.