Friends-vriendinnen herenigd voor Walk of Fame-ster Courteney Cox

„Supertrots op ons meisje Courteney Cox. Ik hou van deze vrouwen met letterlijk elk deel van mijn hart en ziel”, schrijft Aniston bij een foto op Instagram waarop de drie elkaar knuffelen. Daarnaast plaatst ze een foto van de drie uit de Friends-tijd. „Lisa en ik zaten op een wolk en vonden het geweldig om haar mooie prestaties samen te vieren.”

De 58-jarige actrice kreeg maandag een ster op de Walk of Fame in Hollywood. Bij de onthulling zei ze dat ze nu echt haar draai heeft gevonden. „Ik geef er meer om: regisseren, acteren, produceren. Ik zit nu lang genoeg in dit vak om te voelen dat ik echt weet waar ik het over heb en dat ik echt beter kan worden. Ik durf meer risico’s te nemen. De tijd geeft je meer vertrouwen.”