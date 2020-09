Adele onder vuur na delen foto

Adele denkt terug aan het jaarlijkse carnaval in Notthing Hill, dat normaal rond deze tijd zou plaatsvinden maar is afgelast door de coronacrisis.

Ze bracht op Instagram een eerbetoon aan het verkleedfeest met een foto van zichzelf. Daarop draagt ze een triangeltopje in de stijl van de Jamaicaanse vlag, een legging en pluimen in het haar. Haar kapsel is voor de gelegenheid opgedraaid in verschillende dotjes.

Deze look - en vooral de haardracht - schiet bij een hoop mensen in het verkeerde keelgat. De bantoe-knotjes werden oorspronkelijk door volkeren in centraal- en zuidelijk Afrika gedragen. Adele wordt nu beschuldigd van culturele toe-eigening: een term die vaak gebruikt wordt wanneer iemand die geen deel uitmaakt van een bepaalde cultuur maar wel elementen ervan overneemt. Die toe-eigening wordt vaak bekritiseerd, vooral als het witte personen betreft die onderdelen van een minderhedencultuur kopiëren.

„Hoe durft ze in deze tijd denken dat dit oké is”, staat er onder meer te lezen tussen de reacties. „Dit markeert officieel alle blanke topvrouwen in de popindustrie als problematisch. Ik haat het om dit te zien”, schrijft nog iemand.

Adele krijgt aan de andere kant ook lof voor haar keuze. De zangeres krijgt bijval van mensen die vinden dat het mooi is een andere cultuur te eren, en Londenaars die stellen dat het Notting Hill Carnival juist een mengeling van culturen is.