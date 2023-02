De 9 meest gedurfde outfits tijdens de Brit Awards 2023

De rode loper werd opgesierd door een mix van ongebruikelijke silhouetten, blote babybuikjes, glitters, leer en bloot.

Ashnikko

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ BrunoPress

De Amerikaanse singer-songwriter Ashnikko schreed over de rode loper in een alienesque outfit. Een ding is zeker: sinds deze verbazingwekkende outfit, is haar naam in ieder geval wat meer bekend. Maar of het nou mooi is...

Lizzo

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Lizzo koos voor deze bijzondere avond voor een korte babyroze jurk met daarover een lange afneembare rok met diepe split. Het meest opvallend was echter haar ’kraag’. Vanaf haar buste tot ver boven haar hoofd was zij gehuld in roze bont.

Jessie J

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Jessie J liet trots haar babybuik zien in haar kersenrode catsuit, met een grote uitsparing rond haar buik. Haar lichaam werd extra geaccentueerd door een lange cape tot aan de grond in dezelfde kleur. Ze maakte haar outfit af met knalrode pumps.

Bekijk ook: Jessie J in verwachting van een jongetje

Harry Styles

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Harry Styles wist, zoals al vaker het geval is, alle ogen op zich te richten. Ditmaal koos hij voor een geheel zwarte outfit, afgestyled met een grote bloem in zijn nek. Hierdoor werd de onderkant van zijn gezicht bedekt.

Bekijk ook: Harry Styles steeg dankzij tal van tweede kansen naar de absolute top

Ellie Goulding

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Getty Images

Ellie Goulding ging voor een eenvoudige zwarte broek met daarop een apart ’harnas’ waarin het leek of het een kopie van haar eigen borsten was.

Bekijk ook: Tom Grennan onder vuur na opmerking over borsten Ellie Goulding

Charli XCX

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Getty Images

Bij de jurk van Charli XCX had het er alle schijn van dat ze de vitrage van haar oma heeft gepikt en deze om haar lijf heeft gedrapeerd. Er bleef in ieder geval weinig tot de verbeelding over.

Tom Daley

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ Getty Images

Olympisch schoonspringer Tom Daley koos voor een roze ensemble met veel glitters én hakken.

Salma Hayek

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

De actrice verscheen met een rocksterrenlook, met daarbij een zwart corset en een asymmetrische leren rok versierd met ritsen en knopen.

Sam Smith

Tekst loopt door onder de foto.

Ⓒ ANP/HH

Sam Smith zal iedereen het langste bijblijven na de Brit Awards. En dan hebben we het niet over zijn zangkunsten.. De zanger droeg een zwart ballon-achtig jumpsuit. Hij hoeft in ieder geval geen angst te hebben gehad dat er iemand in zijn aura kwam staan.