Rod Stewart: ’Sailing’ door Venetië

Venetië, doorgaans een van de drukste plekken op aarde met de meeste toeristen per vierkante halve meter, is vrijwel uitgestorven nu bezoekers uit Amerika en Azië het even massaal laten afweten.

ROD en zijn vrouw PENNY LANCASTER (49) zijn trouwe bezoekers van Italië. Meestal vieren ze vakantie aan de stukken zuidelijker gelegen Amalfikust, maar nu zoeken ze het ’hogerop’. Na thuis in Essex, met het oog op zíjn leeftijd, maandenlang in quarantaine te zijn geweest, waagt het stel het er weer op en duiken Rod en Penny op in de Venetiaanse kanalen.

„Dit is onze stad van de liefde”, vertelde zij de fotograaf.