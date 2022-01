Acteur en Oscarwinnaar Sidney Poitier (94) overleden

Sidney Poitier (2017) Ⓒ Getty Images

Acteur en Oscarwinnaar Sidney Poitier is op 94-jarige leeftijd overleden. De Bahamaans-Amerikaanse acteur was de eerste zwarte acteur die de Oscar voor beste mannelijke hoofdrol won. Hij kreeg hem in 1964 voor zijn rol in de film Lilies of the Field.