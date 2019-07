Nederlands succes op filmfestival Korea

Het prijzengeld van het Bucheon International Fantastic Film Festival is bedoeld om de film verder te ontwikkelen. Keijzer en Schutte ontwikkelden een proloog rond het sciencefictionverhaal, waarmee ze naar Zuid-Korea afreisden in de hoop daar een coproducent te vinden voor een speelfilm. Op het festival hebben enkele partijen interesse getoond, laten de filmmakers weten.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse film er met de ontwikkelingsprijs vandoor gaat. „Het was zeker onverwacht”, aldus Schutte. „Van de 248 projecten mochten uiteindelijk 30 films pitchen voor een jury. Je neemt het op tegen voornamelijk Aziatische filmmakers. En dan sta je opeens je bedankspeech te geven met een Koreaanse tolk naast je.”

The Occupant was niet de enige Nederlandse film op het festival in Zuid-Korea. Regisseur Yfke van Berckelaer en actrice Lisa Smit waren aanwezig voor de wereldpremière van hun korte film Lili en ook Wild van regisseur Jan Verdijk en familiefilm Mijn bijzonder rare week met Tess draaiden in Bucheon.