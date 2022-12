Premium Het beste van De Telegraaf

’Je lied wordt gehoord’ Biografie Jeroen Willems: acteur leek te leven voor twee

— Wat: biografie — Auteur: Mieke Koenen — Uitgeverij: — Nijgh & Van Ditmar

Door Esther Kleuver Kopieer naar clipboard

Jeroen Willems in september 2012 bij het Nederlands Film Festival (NFF). Ⓒ ANP / C. Barton van Flymen

Wat een groots feest had moeten worden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van Koninklijk Theater Carré in Amsterdam, werd een drama. De jongen van het Libanese restaurant waar hij die ochtend een kopje koffie dronk had Jeroen Willems al gewaarschuwd. Dat hij grauw zag en naar de dokter moest.