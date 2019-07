BnnVara moet uitzending #BOOS rectificeren

Het gaat om de aflevering van 21 maart waarin een huurder beweert onterecht bemiddelingskosten te hebben betaald aan de makelaar. Samen met presentator Tim Hofman gaat hij verhaal halen bij het bedrijf, dat niet meer blijkt te bestaan. Door de programmamakers wordt vervolgens gesuggereerd dat de eigenaren het bedrijf bewust failliet hebben laten gaan, om onder hun schuldeisers uit te kunnen komen. Bovendien wordt door de voice-over gemeld dat ze onder een nieuwe bedrijfsnaam een doorstart hebben gemaakt. Volgens de voorzieningenrechter zijn deze uitspraken niet met feiten onderbouwd en niet bewezen.

Daarom moet de omroep nu dus een rectificatie plaatsen. Voor iedere dag dat niet aan de uitspraak wordt voldaan, moet BnnVara 2500 euro betalen, zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland donderdag in een kort geding tussen vastgoedondernemers en de omroep. Het bedrag kan oplopen tot een maximum van 50.000 euro.

Het is overigens niet de eerste keer dat Hofman het aan de stok krijgt met huiseigenaren. In augustus 2017 brak hij zijn kaak toen hij tijdens een uitzending werd aangevallen door een Nijmeegse huisbaas. Ook liep hij een hersenschudding op waardoor hij in het ziekenhuis belandde en het noodgedwongen een aantal maanden rustig aan moest doen.

Het YouTube-kanaal #BOOS, waarin Tim Hofman jongeren helpt met problemen, heeft 385.000 abonnees.