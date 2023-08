Zangeres Lizzo aangeklaagd wegens seksueel wangedrag in Amsterdam

Zij stellen dat de zangeres een van hen dwong om een naakte performer in de Bananenbar in Amsterdam aan te raken. Ook zou Lizzo de dansers hebben onderworpen aan een „ondraaglijke auditie” nadat ze een van hen onterecht had beschuldigd van drinken tijdens het werk.

Ook stellen zij in de aanklacht dat Lizzo opmerkingen heeft gemaakt over een van de vrouwelijke dansers die zwaarder zou zijn geworden. Uiteindelijk zou deze danser zijn ontslagen. Lizzo staat bekend om het feit dat zij zich hard maakt voor ’body positivity’.

Bekeren

In de aanklacht wordt ook Shirlene Quigley, de captain van het dansteam van Lizzo, ervan beschuldigd dat zij gelovige dansers wilde bekeren. Ook zou ze hatelijke opmerkingen hebben gemaakt over dansers die seks voor het huwelijk hadden gehad.

De aanklachten zijn ingediend bij de rechtbank van Los Angeles. Lizzo, Quigley en hun managers hebben nog niet op de aantijgingen gereageerd.