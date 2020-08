Anime-actie tot het duizelt in ’Promare’

Brandweerman Galo Thymos in het uitbundig vormgegeven ’Promare’.

In de wereld van de ’anime’ – een van oorsprong Japanse tekenfilmtraditie – is ’mecha’ een specifiek genre. Daarin draait het om enorme machines en robots, veelal bestuurd door mensen. Zo ook in Promare van Hiroyuki Imaishi, een van grondleggers van het in 2011 opgerichte animatiehuis Studio Trigger.