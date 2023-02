Karsu ontroert met lied op nationale actiedag: ’Recht je ziel in’

Karsu bracht het Turkse nummer Waar ben je dan? ten gehore. Op sociale media spreken kijkers vol lof over het bijzondere optreden. „Wat indrukwekkend. Recht je ziel in”, wordt er onder meer geschreven.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Nationale actiedag

In Beeld & Geluid in Hilversum begon om 05.55 uur de nationale actiedag voor de getroffenen van de aardbevingen. De teller van Giro555 stond toen nog op 21,4 miljoen euro. De radiozenders NPO FunX en NPO 3FM trapten de actiedag af met een gezamenlijke ochtendshow en meer dan 170 bekende Nederlanders, vertegenwoordigers uit de Turkse en Syrische gemeenschap en religieuze leiders namen plaats in het belpanel of hielpen mee op sociale media. Om 20.30 uur begon de live-uitzending op NPO 1, die werd gepresenteerd door Chantal Janzen.

Karsu en programmamaker Sinan Can drukten op de knop om de voorlopige eindstand bekend te maken. „Ik heb echt gevoeld wat voor liefde Nederland in zich heeft”, zei Karsu. Het exacte bedrag dat tot nu toe is opgehaald is 88.921.469 euro.