100% NL doet gratis boodschappen voor zorgmedewerkers

De boodschappen ter waarde van 40 euro worden elke dag voor hen gedaan, betaald en tot aan de deur bezorgd. De actie is opgezet in samenwerking met Bezorg de Zorg, een platform dat boodschappen bezorgt voor professionals in de zorg, dat afgelopen zaterdag werd gelanceerd. Tienduizenden vrijwilligers doen via dat platform boodschappen voor zorgmedewerkers.

100% NL startte afgelopen week al met de actie 100% NL Helpt, waarbij luisteraars die hulp aanbieden worden gekoppeld aan luisteraars die hulp zoeken. Er zijn inmiddels honderden verzoeken binnengekomen, waar de eerste matches uit zijn voortgevloeid.