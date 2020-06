Naam baby Elon Musk weer veranderd

Na de geboorte van de kleine maakten zijn ouders bekend dat hij de naam X Æ A-12 had gekregen. Grimes legde op Twitter uit dat de X stond voor het onbekende, Æ is de elvenspelling van AI (artificiële intelligentie) en de A-12 verwijst naar een vliegtuig dat de voorloper was van de SR-17, het favoriete toestel van de kersverse ouders.

Al snel bleek dat de staat Californië geen cijfers accepteert in namen, dus werd het getal 12 in de naam van het jongetje omgezet in Romeinse cijfers. Maar nu blijkt dat ook X Æ A-XII niet is goedgekeurd, omdat Æ niet voorkomt in het alfabet. Daarom gaat het kind nu verder als X AE A-XII.

De naam van de kleine, het eerste kind van Grimes en het zevende van Musk, wordt in alle versies uitgesproken als Ex Ash A Twelve.