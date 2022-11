Acteur Alec Baldwin klaagt crew aan voor fataal schot op filmset

Op de filmset in New Mexico oefende de Amerikaanse acteur met een revolver die afging. Het schot trof de cameravrouw dodelijk in de borst. Filmregisseur Joel Souza raakte daarbij gewond. Baldwin wil wapensmid Hannah Gutierrez-Reed voor de rechter slepen, omdat zij de supervisie had over de wapens en munitie op de filmset.

Hij klaagt ook assistent-regisseur Dave Halls en crewleden Sarah Zachery en Seth Kenny aan. Halls gaf de revolver aan Baldwin en vertelde hem dat het wapen veilig was. Zachery was verantwoordelijk voor de rekwisieten. Kenny leverde wapens en munitie en assisteerde de wapensmid, verklaart de advocaat van Baldwin.

Volgens de advocaat wil Baldwin zijn naam zuiveren en houdt hij de aangeklaagden verantwoordelijk voor het fatale ongeval.