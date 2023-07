Brad Pitt ’dankbaar’ na warm welkom op Silverstone voor opnames

„Ik ben er nog een beetje duizelig van”, zei Pitt, die zelf ook een aantal rondes over het circuit achter de rug heeft. „Het is geweldig om hier te zijn. We hebben zo’n lol, ik heb hier de tijd van mijn leven.” Pitt maakt de film met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die zelf geen rol heeft maar wel betrokken is bij de productie. „Hoe het is om hierbij betrokken te zijn? Hier een verhaal over te vertellen? Iedereen is geweldig naar ons toe, we zijn door de teams hartelijk verwelkomd, en ook door de FIA en F1-topman Stefano Domenicali.”

Op beelden is ook te zien dat de acteur, toen het Britse volkslied klonk, naast Max Verstappen stond. De regerend wereldkampioen werd door Pitt vervolgens ook, op een allervriendelijkste wijze, de hand geschud.

In de film speelt de Oscarwinnaar een van zijn pensioen teruggekeerde Formule 1-coureur, genaamd Sonny Hayes, die de mentor wordt van een beginnend teamgenoot. Wanneer de film te zien zal zijn, en welke titel hij heeft, is nog niet bekendgemaakt.