’Queen gaat dit jaar niet meer terug naar Buckingham Palace’

Normaalgesproken zou koningin Elizabeth in oktober weer terugkeren naar Buckingham Palace in Londen, na een lange zomervakantie op het Schotse Balmoral. Maar dit keer zou ze vanaf Balmoral naar Windsor Castle gaan, waar ze ook voor haar vertrek naar Schotland al in isolatie verbleef met prins Philip (99). Het is dan ook dezelfde ploeg aan personeel die met haar meetrekt; dat wordt als meest veilig wordt beschouwd.

Ze zou voor haar koninklijke verplichtingen naar Londen willen reizen wanneer het veilig genoeg is.

Het zou volgens de Britse pers de langste periode worden dat Queen Elizabeth niet op Buckingham Palace is geweest, in al die 68 jaar dat zij het land regeert. Volgens een bron is het verlangen er dan ook wel om weer naar het paleis in de Londense hoofdstad te gaan, maar staat de veiligheid voorop. „Het zal alleen gebeuren als relevant advies aangeeft dat het weer gepast is om dat te doen.”