Basisschoolleraren zwaaien prinses Ariane uit

Koning Willem-Alexander woonde het afscheid bij en maakte er een foto van. Het hof deelde het beeld vervolgens op sociale media.

De 12-jarige Ariane gaat na de zomer naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Ze is de derde en jongste dochter van het koningspaar en derde in de lijn van troonopvolging. Ook haar beide zussen, Alexia en Amalia, zitten op het Sorghvliet.