Jaap van Zweden stopt als dirigent van het New York Philharmonic

Jaap van Zweden Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse topdirigent Jaap van Zweden verlaat na afloop van het seizoen 2023-2024 het New York Philharmonic. In een interview met The New York Times vertelt Van Zweden, die in 2018 aantrad als chef-dirigent, dat de pandemie ervoor heeft gezorgd dat hij andere prioriteiten stelt in het leven.