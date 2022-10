Backstreet Boys willen ’popversie van de Rolling Stones’ worden

De Backstreet Boys kwamen in 1993 bij elkaar en scoorden hits als I Want It That Way en As Long As You Love Me. Volgens Nick zijn de mannen de laatste tijd vooral bezig gewees met de vraag hoe ze zichzelf naar het volgende level kunnen tillen. „We willen de popversie van de Rolling Stones worden.”

Om even lang actief te zijn als de Rolling Stones moet het vijftal echter nog wel ’even’ doorgaan. De Stones vierden dit jaar hun 60-jarig bestaan met hun Sixty-tour.

De boyband treedt zondagavond op in de Ziggo Dome in Amsterdam met hun DNA World Tour. Ook komt in oktober het eerste kerstalbum van de groep uit, genaamd A Very Backstreet Christmas.