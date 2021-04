SBS6 brengt Brits opruimprogramma naar Nederland

In Sort your life out gaat een team van specialisten aan de slag om huizen van gewone Nederlanders binnen een week op te ruimen en te zorgen dat ze afscheid nemen van alles wat overbodig is. Alle spullen worden verhuisd naar een grote loods waar het gezin wordt geconfronteerd met hun onvoorstelbare hoeveelheid overbodige bezittingen.

Het programma is dit najaar bij de zender te zien.