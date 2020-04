Zo ziet Rico Verhoeven eruit tijdens quarantaine

Het gezicht van de kickbokskampioen lijkt met de baard in niets op de kenmerkende strakke kop van The King of Kickboxing. „Quarantaine heeft ervoor gezorgd dat ik eruit zie als Tom Hanks in Cast Away”, grapt hij bij het plaatje.

Maar of dat lang zo blijft? Op de foto draagt Rico Verhoeven een kapperscape, dus wie weet hoe zijn volgende look eruit ziet.