Clint Eastwood sleept cannabisproducent voor de rechter

Volgens de acteur deed de fabrikant van de producten in onder meer nep-nieuwsberichten en spam e-mails alsof Eastwood had besloten zijn Hollywoodcarrière vaarwel te zeggen om zich volledig op de cannabisindustrie te storten. In de berichten stond zelfs een interview met de acteur waarin hij het over deze nieuwe stap in zijn loopbaan heeft.

Volgens New York Post schrijven de advocaten van de Hollywoodveteraan in de rechtbankpapieren: „Meneer Eastwood heeft op geen enkele wijze iets te maken met deze cannabisproducten en heeft nooit een dergelijk interview gegeven.” Ze eisen dat de fabrikant de volledige winst op de producten afdraagt aan de acteur.