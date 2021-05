Lil Kleine en Jaimie Vaes: ’Wij houden erg veel van elkaar’

„Wij zijn echt geschokt door alle media-aandacht met betrekking tot onze relatie. De geruchten die rondgaan omtrent dit incident zijn absoluut niet waar. We hebben onze hoogtepunten maar zeker ook onze dieptepunten. Omdat wij in de spotlight staan, worden deze onder een vergrootglas gelegd”, laat het stel in een statement aan Shownieuws weten.

Wel wil Lil Kleine zijn excuses aanbieden voor alle commotie, zo blijkt uit hun reactie. „Hij ziet in dat bepaalde dingen anders moeten en wil hier graag zijn verantwoordelijkheid voor nemen.” Het koppel vraagt bovendien om rust, zodat zij ’de gebeurtenissen van de afgelopen dagen samen als gezin een plekje kunnen geven’. „Wij houden erg veel van elkaar.”

De rapper zou zijn verloofde Jaimie Vaes hebben mishandeld in een suite van het gloednieuwe Oku Hotel. Bebloed en gewond meldde zij zich volgens ooggetuigen midden in de nacht bij de receptie, waarna een receptiemedewerker de politie waarschuwde en Lil Kleine gearresteerd werd. Maandag werd hij voorgeleid en voorlopig vrijgelaten. Dinsdag werd bekend dat de Spaanse Officier van Justitie heeft besloten de zaak onvoorwaardelijk te seponeren bij gebrek aan bewijs.

Bekijk ook: Lil Kleine mag Ibiza verlaten

Koen Kardashian, een van de beste vrienden van Jaimie reageerde dinsdag ook op vermeende mishandeling en de bemoeienis van mensen op sociale media die van mening zijn dat Vaes Lil Kleine zou moeten verlaten. „Het is makkelijk om vanaf de buitenwereld te oordelen. Het is makkelijk om te zeggen: ga weg en kies voor jezelf. Maar niemand kent de waarheid en de pijn waar zij in zit”, schrijft hij. „ Laten we niet vergeten dat uiteindelijk alleen zij weet wat de waarheid is.”