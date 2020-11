Dolores Leeuwin vertelt persoonlijk kerstverhaal voor de EO

Zij voert de kijker als verteller mee in het bekende verhaal van Maria, maar geeft hier een persoonlijke moderne draai aan. Volgens de omroep laat Leeuwin de kijker ’zó dichtbij komen dat je bijna zelf kan voelen hoe het geweest moet zijn in die tijd’.

De uitzending wordt verzorgd in samenwerking met het Leger des Heils en wordt gepresenteerd door Bert van Leeuwen. De EO wil met de uitzending mensen bemoedigen die in deze coronatijd een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Van Leeuwen spreekt ook een aantal van deze mensen, zoals de zussen Stephanie en Annelies die uit huis werden geplaatst omdat hun ouders een alcoholprobleem hebben.

Ook Jim Bakkum, Ruth Jacott en Marlijn Weerdenburg verlenen hun medewerking aan de uitzending. Zij zingen onder een kerstboom nostalgische kerstliederen. De EO maakt tijdens de uitzending gebruik van lichtgevende drones die tijdens de vertelling in de hemel immense figuren vormen.