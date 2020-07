Rachel Hazes reageert op verzoening

Vijf jaar lang lagen ze overhoop met elkaar, de twee kinderen van Rachel Hazes. Dat André en Roxeanne zich nu weer met elkaar verzoend hebben, zoals Privé woensdag weet te onthullen, mag dan ook als hét showbizznieuws van de zomer gelden.

En moeder Rachel is er dolgelukkig mee. „Dat de kinderen en kleinkinderen weer samen zijn is mijn grootste wens”, vertelt ze aan RTL Boulevard. Zelf zou Rachel er altijd vertrouwen in hebben gehouden dat het weer goed kwam tussen haar twee kinderen, net zoals het ook weer goed kwam tussen haar en André. „Bloed is dikker dan water, zeg ik altijd maar.” En zij kan het weten, want ze heeft zelf immers al twee keer de band tussen haar en haar zoon opnieuw moeten aanhalen.

Het was juist ook de ruzie tussen haar en André die een rol speelde in de jarenlange kilte tussen haar twee kinderen. Die gaven aan weekblad Privé een exclusief interview over hoe hún verzoening na vijf jaar tot stand kwam. Een hartelijk, maar ook emotioneel gebeuren, waarbij André bovendien voor het eerst zijn neefje zag. Ook onthullen ze welke rol Monique daarin heeft gespeeld.