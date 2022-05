Julian Lennon heeft haat-liefdeverhouding met Beatles-klassieker 'Hey Jude'

De ballad is voortgekomen uit Hey Jules, een lied dat Paul McCartney schreef om Julian te troosten, nadat John Lennon zijn vrouw had verlaten voor Yoko Ono. „Ik was me destijds niet echt bewust van wat er aan de hand was. Wel merkte ik op dat Yoko er steeds vaker was. Dat maakte wel indruk, want ik worstelde schijnbaar erg met de scheiding”, vertelt de zoon van John Lennon aan SiriusXM. „Ik zou veel woedeaanvallen hebben gehad, maar die kan ik me zelf niet echt herinneren.”

Hij vervolgt: „Voor mij ging het altijd om vooruitgaan, mijn moeder zo goed mogelijk beschermen en haar trots maken. Haar in de gaten houden, mijn armen om haar heen, haar tot het einde beschermen. Zij was mijn prioriteit.”

Julian Lennon, zelf ook zanger en songwriter, liet zich voor zijn nieuwe album, Jude, inspireren door de hitsingle. „Het album stelde me in staat om uit te leggen wat Hey Jude voor mij betekende. Feit is dat ik er een haat-liefdeverhouding mee heb, ik dacht dat ik het genoeg had gehoord. Ik ben Paul dankbaar voor het schrijven ervan en voor het geven van hoop op wat komen ging, maar het nadeel was dat het een duistere herinnering was aan wat er op dat moment werkelijk gebeurde, de scheiding.”