Zo onderhand kan Ik Vertrek een eigen rubriek krijgen in Opgelicht?!: de een na de ander blijkt een bouwval te hebben gekocht van hun zuurverdiende centen. Zo ook David en Gine, in de aflevering van zaterdagavond. Voor ruim een ton zijn zij de eigenaren van een ’kartonnen doos’. Wat ging hier in godsnaam mis?